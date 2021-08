Jeux Paralympiques - Genyn, Habsch, Vromant et Hordies : Pluie de médailles belges cette nuit à Tokyo

Engagés côte à côte sur le 200m, Peter Genyn (37.11) et Roger Habsch (38.33) ont tissé haut le fanion belge en finissant 2e et 3e de la course, seul le Finlandais Toni Piispanen parvenant à se montrer plus rapide que nos deux compatriotes (36.89)

Une médaille de bronze qui a eu le don de ravir Habsch, qui s'est dit "satisfait" après la course, estimant que la "préparation n'avait pas été super et qu'il ne s'était pas si mal débrouillé."

Genyn, lui, arborait le masque après la course, visiblement déçu d'avoir raté la plus haute marche du podium. "Je visais l'or" expliquait-il. "Je savais d'avance que cela allait être très intense entre moi, Toni Piispanen et Roger Habsch. Et ensuite, il fallait être au top. J'aurais dû être plus rapide aujourd'hui. Je n'ai pas eu une super journée, mais pas une mauvaise non plus. J'ai fait une erreur dans le virage et à ce niveau, tout doit être parfait. C'est dommage, car je pense avoir très bien commencé. Mais je ne pouvais pas pousser assez. Ma vitesse de pointe était juste un peu trop faible."

Pour rappel, les deux Belges seront également en compétition sur le 100m, où ils devront à nouveau ferrailler avec le vainqueur du jour, Toni Piispanen.