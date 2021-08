En classe 9, Laurens Devos s'est aussi qualifié pour les demi-finales. Le pongiste belge de 21 ans, tenant du titre et numéro un mondial, s'est imposé 3 sets à 0 (13-11, 13-11, 11-5) en 17 minutes en quarts de finale face au Nigérian Tajudeen Agunbiade, 46 ans, 9e mondial.

Florian Van Acker est champion paralympique en titre. Il avait aussi été champion du monde en classe 11 en 2018 et champion d'Europe en 2015. Il compte également à son palmarès une médaille de bronze aux Mondiaux et une médaille de bronze à l'Euro.

Van Acker, 24 ans, 2e mondial dans sa classe 11, a battu en quarts le Sud-Coréen Chang Gi Kim, 21 ans et 10e mondial. Le Flandrien s'est imposé 3-1 (13-11, 11-5, 8-11, 11-4). En demi-finales, il affrontera le Français Lucas Creange, 4e mondial, qui s'est imposé 3-0 (13-11, 11-9, 11-5) en quarts de finale contre le Japonais Takeshi Takemori.

La Belgique est assurée de décrocher deux médailles supplémentaires grâce aux pongistes Laurens Devos et Florian Van Acker , tous deux qualifiés pour les demi-finales.

Diederick Schelfhout a pris la 7e place de la finale du kilomètre contre-la-montre (classe C1-3) en cyclisme sur piste vendredi aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

L’Alostois de 35 ans a signé un chrono de 1 : 08.825 sur le vélodrome d’Izu, où la victoire est revenue au Chinois Li Zhangyu (C1). Celui-ci s’est imposé en 1 : 08.347 devant le Français Alexandre Leaute (C2/1 : 09.211) et le Britannique Jaco van Gass (C3/1 : 05.569).

Jeudi, Diederick Schelfhout n’était pas parvenu à se qualifier pour la finale de la poursuite individuelle sur 3 km, signant le 5e temps des qualifications.

Diederick Schelfhout, qui souffre d’un manque de puissance dans les membres à gauche suite à un accident de la route en 2008, avait pris la 12e place du kilomètre en contre-la-montre en 2016 à Rio, devenant vice-champion du monde dans la même ville en 2018 et 3e un an plus tard aux Mondiaux à Appeldoorn aux Pays-Bas. Il s’était classé 9e de la poursuite individuelle sur 3 km des Jeux de Rio.