Jeux paralympiques : dernier zapping, on finit toujours par se relever !

Tokyo. Un bâtiment. Une porte. Elle la franchit. L’accueil. Elle se présente à la personne derrière le plexiglas. " Bonjour, je me demandais s’il y avait un technicien qui pouvait regarder la base de mon pied et remplacer les vis ? " Scène de vie quotidienne aux Jeux Paralympiques. Juste des paramètres différents.

Cérémonie de clôture cet après-midi. Tokyo lumière. Sans spectateurs. Comme depuis près de 15 jours. L’impact direct au Japon n’aura peut-être pas été celui attendu. En revanche, l’exposition médiatique, la mise en lumière des Jeux Paralympiques est rentrée dans une dynamique exponentielle. Bref, pour faire clair, aujourd’hui quand on vous dit paralympiques, vous faites "waouh" ! C’est le résultat d’une enquête durant ces jeux où 9 Belges sur dix estiment que les parasportifs sont des modèles !

540 médailles ont été distribuées. La Chine en a raflé 207 – 38% – dont 96 en or ! La Chine devance la Grande-Bretagne – autrefois numéro 1 – et les Etats-Unis.

Souvenez-vous, ils étaient tous venus avec leur histoire. Leur résilience. Leur capacité à accepter, s’accepter, sauter, se projeter, et en finalité se reconstruire à travers le sport.

Ils sont tous arrivés avec leurs espoirs. De Tokyo ils ont rêvé. De leur différence acceptée être des symboles. Et ils y sont parvenus !

Souvenez-vous ! Ils représentent 1,2 milliard de personnes sur cette terre. Ils sont 15% de la population mondiale. Et ils nous ont montré qu’on peut transformer une déficience. Et ne plus avoir peur de tomber. Déficiences mentales, physiques ou visuelles. Peu importe ! On finit toujours par se relever !