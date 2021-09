Jeux Paralympiques : Chute et abandon pour Hoet et Monsieur en paracyclisme

Grosse déception en paracyclisme pour notre duo composé de Griet Hoet, avec sa pilote Anneleen Monsieur. Les deux athlètes ont dû abandonner lors de la course en ligne de la classe B, réservée aux athlètes déficients visuels.

Pointées à 38 secondes du groupe de tête à la fin du deuxième tour, Hoet et Monsieur ont chuté dans un virage rendu glissant à cause de la pluie et ont finalement décidé d’abandonner.

►►► À lire aussi : Jeux Paralympiques 2020 – Griet Hoet et Anneleen Monsieur, 3es du kilomètre en classe B, apportent une première médaille à la Belgique

Hoet et Monsieur, qui forment un duo depuis 2015, disputaient leur quatrième compétition aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Mardi, elles avaient pris la 7e place lors du contre-la-montre sur route. Sur piste, elles ont décroché une médaille de bronze dans le kilomètre en contre-la-montre et une 4e place dans la poursuite individuelle sur 3 km.