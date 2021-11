Jeux Paralympiques 2022 : Linda Le Bon est la première athlète belge sélectionnée pour Pékin

Les membres du Conseil d’Administration du Belgian Paralympic Committee ont validé la sélection de Linda Le Bon pour les Jeux Paralympiques d’Hiver de Pékin 2022 (du 4 au 13 mars 2022). L’athlète de la Ligue Handisport Francophone y prendra part aux épreuves de para ski alpin.

Quelques jours avant les premières compétitions de l’hiver, Linda Le Bon est officiellement la première athlète belge sélectionnée pour les Jeux Paralympiques de Pékin 2022. Atteinte d’une déficience visuelle (classe B2), Linda participera aux compétitions de para ski alpin avec son guide Pierre Couquelet.

A l’heure actuelle, l’athlète qui vit et s’entraîne en Autriche a réalisé les critères pour participer aux épreuves du slalom et slalom géant. A quelques centièmes de point des critères requis pour prendre part aux épreuves de vitesse (descente, super G et super combiné), se qualifier pour celles-ci sera son principal objectif cet hiver.

"Lorsque j’ai appris ma sélection, j’étais évidemment super heureuse. Je suis très fière de pouvoir représenter la Belgique à Pékin, c’est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Cet hiver, j’espère pouvoir faire une bonne préparation en vue des Jeux. Les Championnats du monde en janvier seront une bonne occasion de voir où nous en sommes", a réagi Linda Le Bon.

Même si les Jeux de Pékin seront synonymes de débuts paralympiques pour la skieuse, elle ne se rendra pas tout à fait sans repères dans la capitale chinoise. En effet, son guide, Pierre Couquelet, a lui-même déjà participé aux Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984. Son expérience pourra certainement se révéler utile au binôme membre du Ski Racing Team Wallonia Belgium.