Laurens Devos a remporté son premier match du tournoi paralympique des Jeux de Tokyo 2020 mardi dans la capitale japonaise. Dans le tournoi de tennis de table, le médaillé d’or à Rio en 2016 et toujours numéro 1 mondial, a battu l’Américain Tahl Leibovitz (ITTF 10) en trois sets 11-5, 11-2, 11-9 en classe 9.



Florian Van Acker, lui aussi titré au Brésil, l'a imité quelques heures plus tard en classe 11. Il a écarté le Vénézuélien Denisos José Martinez Barreto (ITTF 39) en trois sets: 11-7, 11-8 et 11-9, en 19 minutes de jeu. our son deuxième match du groupe B, jeudi à 6h40, heure belge, Florian Van Acker sera opposé au Japonais Takeshi Akemori (ITTF 7)



En chaise roulante, en classe 5, Bart Brands, 33 ans, 13e au classement ITTF, la fédération internationale de tennis de table, a lui été battu dans le premier des deux matches de son groupe, 11-4, 11-3, 12-14 et 11-8 par le Taïwanais Ming Chih Cheng, 2e mondial. Jeudi, Bart Brands jouera contre le Britannique Jack Hunter Spivey (ITTF 7) pour tenter de rejoindre les quarts de finale.

Champion du monde et champion d’Europe en titre aussi, Laurens Devos, 21 ans, affrontera lui dans son deuxième match de poule l’Espagnol Juan Perez Gonzalez (ITTF 8). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

"C’est un bon début", s’est réjoui Laurens Devos à l’issue d’une partie qui aura duré 16 minutes. "Je n’ai pas vraiment regardé, mais cela a été vite il me semble. Je préfère un match plus court qu’un long duel. J’étais quand même un peu nerveux au début. Contrairement à Rio, je suis ici comme grand favori. Je le sens. Et la salle ici est énorme. Dommage qu’il n’y ait pas de public. Cela doit être autre chose si la salle est pleine parce que le tennis de table est très populaire au Japon."

L’Espagnol Juan Perez Gonzalez, son deuxième adversaire est un "joueur difficile", a estimé le Campinois. "Mais son jeu, plutôt offensif, me convient bien. Je l’ai battu en demi-finales à Rio et je n’ai encore jamais perdu contre lui. Je me sens bien, je n’ai pas eu de problème avec le décalage horaire et je dors bien. C’est un avantage. J’ai regardé la cérémonie d’ouverture à la télévision avec quelques autres Belges. J’ai attendu que la délégation belge rentre dans le stade puis je suis allé dormir".

" Mon rêve ? Participer aux Jeux Olympiques. "

À seulement 16 ans, Laurens Devos était devenu champion paralympique à Rio en 2016. Sur le tournoi brésilien, le Campinois n’avait pas perdu un seul set. "Je n’en fais pas un objectif pour autant cette année, tempère Devos. Si je perds un set, cela ne va pas m’empêcher de dormir. Je ne veux pas me mettre plus de pression. Mon objectif est de jouer le meilleur tennis de table que je puisse jouer."

Dans la famille Devos, tout le monde pratique le tennis de table. Laurens baigne dedans depuis l’enfance et son handicap ne pouvait pas être un frein à sa pratique : "j’ai beaucoup travaillé chez le physiologiste, car je ne savais pas me déplacer latéralement et au tennis de table, tu ne fais que ça. J’ai aussi adapté mon style de jeu à mon handicap. Comme je ne peux pas bouger sur une longue distance, je suis plus agressif et je prends plus le revers que le couloir."

En para tennis de table, l’Anversois domine les compétitions depuis plusieurs saisons. Son niveau lui permet d’ailleurs de s’aligner dans les compétitions de valides. Médaillé de bronze au championnat d’Europe U21, il ne sait pas encore s'il va privilégier l’un par rapport à l’autre. "Je n’ai pas une boule de cristal. Pour l’instant, j’essaie de jouer le plus longtemps possible avec les valides. Je rêve de participer aux Jeux Olympiques. Il faut avoir de grands objectifs pour rester motivé et continuer à s’entraîner." Seuls quatre pongistes par pays peuvent participer aux Jeux Olympiques. Actuel cinquième joueur belge, Laurens Devos est à la porte de ce quatuor.