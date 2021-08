Jeux Paralympiques 2020 - La première médaille d'or à Tokyo pour une Australienne en paracyclisme sur piste

Paige Greco a remporté la première médaille d'or des Jeux Paralympiques de Tokyo mercredi dans la capitale japonaise. Cette Australienne de 24 ans, double championne du monde en titre sur la spécialité, s'est couverte d'or dans l'épreuve du 3.000m de poursuite individuelle en paracyclisme sur piste sur le Vélodrome d'Izu avec un chrono de 3:50.815, soit un nouveau record du monde.

Le premier podium de ces Jeux Paralympiques 2020, également repoussés d'un an comme les JO, et qui se sont ouverts mardi, est complété par la Chinoise Wang Xiaomei, en argent, et l'Allemande Denise Schindler en bronze.

"Cela signifie tellement", a déclaré Paige Greco. "Quand je pense à tous les gens qui m'ont aidée à arriver ici, le personnel et tous mes amis et ma famille, c'est incroyable. C'est à eux que je dois tout. C'est incroyable. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je continue à regarder cette médaille d'or. Je ne m'en rends pas encore compte".

Paige Greco avait participé aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 mais en athlétisme, ne passant au paracyclisme que deux ans plus tard. L'Australienne s'alignera aussi dans le contre-la-montre C1-3 sur 500m le 31 août, discipline sur laquelle elle était devenue championne du monde en 2019, avant la course sur route C1-3 le 3 septembre.