En Goalball, les Belgian Bulls c’est une histoire de famille

4-6 contre la Turquie, l’équipe belge signe une convaincante deuxième victoire de poule. La première, c’était face à la Chine, 3e nation mondiale, un 10-3 bien tassé pour se mettre en confiance. Six points sur six, les quarts de finale approchent au grand galop pour nos Bulls.

"Attention, rien n’est fait, insiste Klison Mapreni. Les deux rencontres restantes sont des gros morceaux, dont l’Allemagne, N4 mondiale et Championne d’Europe en titre. Mais c’est bien parti. L’objectif ce sont les quarts de finale, c’est vrai, mais si on peut accrocher la médaille…. ?! ".

Mais au fond, le Goalball, c’est quoi ?

Un jeu à trois contre trois, dont le but est d’en inscrire un de plus dans celui de l’adversaire. Des caches oculaires ainsi qu’un masque opaque pour mettre les différents degrés de cécité sur le pied d’égalité. Une balle d’1,25 kg… munie de grelots métalliques, on comprend pourquoi ? ! Une règle importante, celle des deux rebonds obligés : un dans votre camp, un dans l’autre. Et des repères tactiles pour se situer sur le terrain.

Eux ne font qu’entendre et sentir, bien sûr. Nous on voit, et on est bluffé. Intensité, précision, prise de risque, coordination. Ça fait penser à un mix de bowling, de handball, et de football, non ? !

" Pas pour moi, rétorque Klison Mapreni. C’est une discipline unique, à part entière, créé pour les déficients visuels. C’est ce qui fait son succès auprès du public d’ailleurs. Quand le public est admis, c’est toujours plein, les gens sont curieux, ils trouvent que c’est spectaculaire".

Nos taureaux n’ont pas toujours beuglé juste aux Jeux. Dixièmes en 2008, septièmes en 2012, mais absents en 2016. Le renouveau se précise, avec une bande d’amis qui s’apprécient et travaillent ensemble depuis plusieurs années maintenant. Entre autres, Tom, Arne et Bruno Vanhove, trois des sextuplés nés à Blankenberge en 1983. Mais pour le Capitaine de notre Sélection les histoires de famille passent après.



Bruno Vanhove : "C’est fantastique de jouer avec mes frères, et c’est une histoire unique. Mais sur le terrain, ce qui compte, ce sont les résultats de l’équipe uniquement. Ceci dit, non, cela ne me dérange pas que l’on parle de notre famille. Moi aussi je l’aime bien".