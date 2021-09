Champion paralympique, Stéphane Houdet adresse un beau message à Joachim Gérard après son sacre... Joachim Gérard doit sans doute esquisser un petit sourire depuis sa chambre d’hôpital à Tokyo où il est pris en charge depuis mercredi suite à un malaise survenu au Village Olympique. Eliminé en huitièmes de finale du tournoi paralympique, le tennisman belge a reçu un beau message de solidarité de la part de son collègue Stéphane Houdet, quadruple vainqueur de Grand Chelem en simple et 19 fois sacré en double. Interrogé par France Televisions après son sacre paralympique en double aux côtés de Nicolas Peifer, Houdet a tenu à saluer son ami belge hospitalisé avant de répondre aux questions de nos collègues français. "Avant de commencer… uan joueur belge qui est d’habitude notre adversaire, s’est retrouvé à l’hôpital. On vient d’apprendre que tout s’était bien passé. On pense donc à lui ! On sait à quel point la vie est plus importante de ce qui se passe sur les aires de jeu. On souhaite donc un prompt rétablissement à Joachim Gérard", a déclaré Houdet. Vendredi, la paire française Stéphane Houdet-Nicolas Peifer a conservé son titre paralympique en battant les Anglais Hewett-Reid en trois sets 7-5, 0-6, 7-6 (7/3) au terme d’un match de plus de trois heures.