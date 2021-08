Béatrice de Lavalette : des attentats de Bruxelles aux Jeux Paralympiques de Tokyo - Jeux... Les larmes de Béatrice ce matin 1983 jours plus tard … Flashback ! 2016. Les attentats de Bruxelles. L’aéroport. Beatrice de Lavalette n’a que 17 ans. Ses deux jambes devront être amputées. De retour en Floride, elle se relève. Se qualifier pour les Jeux avec son cheval Clarc devient l’objectif ! La jeune américaine née en France a du caractère. Les Jeux ? Elle y sera. Bruxelles, Zaventem, elle y repassera comme un pied de nez aux attentats. Direction Tokyo ! Alors voilà, aujourd’hui, lorsque Clarc foula le sable de la piste, le sable ce fut comme un nouveau départ. Béatrice est là, avec ses deux prothèses, dans cette discipline – le dressage - qui demande beaucoup de jambe. Et des deux jambes Béatrice est amputée au-dessus des genoux. Alors elle s’est adaptée. Résultat cinquième aujourd’hui. Le travail du bassin, la finesse du doigté récompensée. Elle s’est qualifiée 1983 jours plus tard et ça résonne comme une revanche qu’elle et son papa Nicolas nous raconte avec une émotion contenue. Tout en classe et distinction… comme le dressage !