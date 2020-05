Un premier sélectionné pour les Paralympique de Tokyo, "la machine est relancée"

Le Belgian Paralympic Committee (BPC) vient de sélectionner officiellement le joueur de boccia Francis Rombouts pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. Il s’agit du premier athlète sélectionné individuellement.



"Dans cette phase difficile, nous nous réjouissons de cette nouvelle. C’est un beau signal qui atteste que la machine paralympique belge est relancée pour les Jeux de Tokyo en 2021", explique Anne d’Ieteren, Présidente du BPC.



Né en Inde, Francis Rombouts a été adopté par une famille belge à l’âge de 18 mois. Il vit actuellement à Tielen. Atteint d’une paralysie cérébrale depuis sa naissance, Francis Rombouts joue à la boccia (sport apparenté à la pétanque) en classe BC2. L’athlète flamand de Parantee-Psylos (club : Spinnaker) a connu une première partie de sa carrière sportive dans les années 2000. Après une pause de dix ans, il a fait son retour en compétitions internationales en 2017. Les Jeux Paralympiques de Tokyo seront ses premiers.



Sur base du classement mondial de boccia, gelé au 31 décembre 2019, la Belgique a reçu une place pour Francis Rombouts. La commission de sélection a confirmé ce choix et a donc décidé officiellement d'attribuer le ticket à notre compatriote.



"Les Jeux constituent une fête pour le Mouvement Paralympique mondial, mais aussi l’accomplissement d’un très long travail sportif pour les athlètes et leurs encadrants. En annonçant ce premier nom du ‘Tokyo 2020 Paralympic Team Belgium’, nous pouvons dire que la machine est réellement relancée ! Nous espérons y voir le début d’un retour à la normale", précise Anne d’Ieteren.



Pour rappel, l’équipe masculine de goalball belge (athlètes déficients visuels) est également déjà sélectionnée pour les Jeux de Tokyo. Mais les 6 noms des joueurs ne seront connus que peu avant les Jeux. Un slot (place) a aussi été reçu et accepté par la Belgique en équitation, pour une équipe de para-dressage constituée de 4 cavaliers. Mais les sélections officielles des cavaliers se feront sur base individuelle dans un timing encore à déterminer.