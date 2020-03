Tokyo 2020 : Le Comité paralympique belge satisfait de l'annonce rapide des nouvelles dates

Tokyo c’est dans dix mois, nos Paralympiques veulent en être - Handisport - 05/11/2019 "Les Jeux ? On dort avec ; quand on s’éveille on y pense ; on s’entraîne tous les jours en rêvant d’y être ; on n’a plus que cela en tête", introduit Maxime Hordies. Les Jeux Paralympiques de Tokyo, c’est dans 10 mois. La Belgique espère y envoyer une trentaine de représentants. Et pour véritablement lancer la campagne de préparation et de qualification de nos sportifs moins valides, le Comité Paralympique Belge a récemment organisé un stage, et ce dans les magnifiques installations de l’Insep à Paris.