Stefan Sanzio, coach des sœurs Sana : "La médaille est un soulagement et un aboutissement"

Depuis 4 ans, Stefan Sanzio entraîne Eleonor et Chloé Sana. Des premiers pas prometteurs à une médaille aux Jeux Paralympiques, leur collaboration a été fructueuse.



"On s'est rencontré à l'initiative de la Ligue Handisport qui voulait faire une évaluation d'Eleonor. Ça a été le début de notre collaboration", raconte le Français. "Le problème, c'est que l'enneigement n'est pas phénoménal en Belgique. Je travaille à Tignes, une station où on a la chance d'avoir un glacier. C'était le bon moyen de trouver une base d'entraînement assez commode".



"Dès la première année on a vu qu'il y avait un très gros potentiel", souligne Sanzio. "Eleonor et Chloé ont très vite accroché. Ce sont des battantes, chacune dans leur registre. Elles ont directement réussi les critères pour les championnats du Monde alors qu'elles partaient de zéro. Elles n'avaient jamais fait de ski de compétition. Les Jeux Paralympiques étaient l'objectif sous-jacent".



Des courses annulées, un manque de repères et un seul entraînement sur la piste de Jeongseon, la préparation n'a pas été idéale. Et pourtant dès la première épreuve, Eleonor et Chloé ont décroché une magnifique troisième place. "La descente est une discipline très exigeante au niveau nerveux. Eleonor ressent d'autant plus la vitesse mais elle ne la mesure pas directement en raison de sa déficience visuelle. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur tout au long de la course et qu'elles s'étaient encouragées. Elles sont vraiment allées la chercher cette médaille. C'était un soulagement, une récompense et l'aboutissement de beaucoup de travail".



Cet hiver, en vue des Jeux, la priorité avait été mise sur les épreuves de vitesse, "on a un petit peu délaissé les épreuves techniques. Elles font quand même partie des meilleures mondiales. Sans une grosse faute en première manche, elles auraient pu terminer au pied du podium comme en Super G".



Avec la fatigue accumulée et la difficulté de la piste, Stefan Sanzio ne s'attend pas à des miracles pour le slalom de dimanche. "L'objectif est de finir ces Jeux de manière relâchée. Et si ça veut jouer, elles seront là".



La belle histoire des Soeurs de glisse pourrait se terminer sur cette médaille de bronze. Chloé a en effet évoqué la possibilité de mettre un terme à sa carrière.