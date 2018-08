Quentin Desclefs et Joyce Lefevre décrochent l'argent et le bronze à l'Euro de para-athlétisme

Quentin Desclefs a remporté la médaille d'argent lors de la finale du lancer du poids en classe F35 (hémiplégie ou paralysie semi-latérale) lors de l'Euro de para-athlétisme à Berlin en Allemagne. Desclesfs, âgé de 30 ans, a réalisé un lancer à 8m09 alors que son record personnel est de 8m47. L'or est revenu au Letton Edgars Bergs avec un lancer à 14m03, le Moldave Andrei Valentir a pris le bronze avec 7m66. Desclefs était certain de décrocher une médaille puisque seuls trois athlètes participaient à l'épreuve.

Joyce Lefevre a quant à elle terminé à la troisième place de la finale du 800 mètres (classe T34). Il s'agit de sa deuxième médaille de bronze après sa troisième place sur 100 mètres.

Lefevre a terminé la course en 2:45.18 alors que son record personnel se situe à 2:26.68. La Britannique Hannah Cockroft a remporté la médaille d'or en 2:14.21 et l'argent est revenu à sa compatriote Kare Adenegan en 2:14.38. Il n'y avait que trois athlètes au départ de la course.

Il s'agit des cinquième et sixième médailles belges à l'Euro après les deux médailles d'or de Peter Genyn sur 100 et 200 mètres (classe T51) et la médaille d'argent de Gitte Haenen au saut en longueur.