Quentin Desclefs en argent et Joyce Lefevre 3ème mais pas en bronze à l'Euro de para-athlétisme

Quentin Desclefs a remporté la médaille d'argent lors de la finale du lancer du poids en classe F35 (hémiplégie ou paralysie semi-latérale) lors de l'Euro de para-athlétisme à Berlin en Allemagne. Desclesfs, âgé de 30 ans, a réalisé un lancer à 8m09 alors que son record personnel est de 8m47. L'or est revenu au Letton Edgars Bergs avec un lancer à 14m03, le Moldave Andrei Valentir a pris le bronze avec 7m66. Desclefs était certain de décrocher une médaille puisque seuls trois athlètes participaient à l'épreuve.

L'athlète en chaise roulante Joyce Lefevre a quant à elle terminé à la troisième place de la finale du 800 mètres (catégorie T34) samedi. Elle n'a toutefois pas remporté de médaille de bronze. Il n'y avait en effet que trois athlète aux départ et dans ce cas seules les deux premières sont médaillées. Lefevre avait remporté dans ces championnats la médaille de bronze sur 100 mètres, mercredi.

Lefevre a terminé la course en 2:45.18 alors que son record personnel se situe à 2:26.68. La Britannique Hannah Cockroft a remporté la médaille d'or en 2:14.21 et l'argent est revenu à sa compatriote Kare Adenegan en 2:14.38.

Le bilan belge à l'Euro reste donc de cinq médailles, après les deux en or de Peter Genyn sur 100 et 200 mètres (T51), celles en argent de Gitte Haenen (T63) au saut en longueur et de Quentin Desclefs (F35) au lancer du poids et celle en bronze de Joyce Lefevre (T34) sur 100 m.