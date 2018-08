Peter Genyn en or au 200m en chaise roulante à l'Euro de para-athlétisme

Peter Genyn est devenu champion d'Europe du 200 m en chaise roulante (T51) vendredi aux championnats d'Europe de para-athlétisme, au Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark de Berlin. Déjà médaille d'or du 100 m mardi, Genyn s'est imposé en 42.26 (record des championnats) devant le Finlandais Toni Piispanen (42.49) et le Britannique Stephen Osborne (47.35).

Peter Genyn, qui avait été opéré après s'être blessé à la hanche fin juillet, avait conservé son titre européen du 100 m mardi.

Champion du monde et champion paralympique en titre sur 100 et 400 m, l'athlète de Kalmthout a enlevé vendredi sa 10e médaille d'or dans une grande compétition (2 titres mondiaux en 2015, 2 autres en 2017, 2 titres européens en 2016 et 2018, 2 titres paralympiques en 2016).

A noter que le 200 m remplacera le 400 m au programme des Jeux Paralympiques à partir de 2020.

Ruben Persoons s'est classé de la finale du 100 m en classe T37, avec un temps de 14.11. La victoire est revenue à l'Ukrainien Vladyslav Zahrebelnyi (11.86). Le Britannique Rhys Hones (12.10) et le Polonais Michal Kotkowski (12.19) complètent le podium.