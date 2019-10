Maxime Pierre - © RTBF

Maxime Pierre, le triathlon comme nouvelle raison d'être - Triathlon - 13/10/2019 A l’âge de 15 ans, la vie de Maxime Pierre bascule. Atteint d’une tumeur à la jambe gauche, il doit être amputé. De chimio en opération, à force de courage et de volonté, Maxime va surmonter cette épreuve. Il en ressort encore plus fort confiant dans son avenir. De son handicap, il veut faire une force et grâce à un élan de générosité, il va découvrir le triathlon. Un défi immense qui ne l’effraie pas même si le chemin pour y arriver sera long. Une rencontre avec un jeune homme de 17 ans qui force l’admiration. Le reportage de Pierre Robert.