Les soeurs Sana terminent leurs Jeux par une huitième place en slalom

Lors de la dernière journée des Jeux Paralympiques de Pyeongchang, ce dimanche, en Corée du Sud, les sœurs Eléonor et Chloé Sana se sont classées huitième du slalom pour athlètes avec une déficience visuelle.

Dans la discipline qui leur convient le moins, les "sœurs de glisse" étaient huitièmes après la première manche et ont conservé cette place à l'issue de la seconde. La Britannique Menna Fitzpatrick l'a emporté, privant la Slovaque Henrieta Farkasova, deuxième, d'une cinquième médaille d'or.

"Nous sommes nettement moins fortes en Slalom, je suis donc contente avec cette huitième place", a réagi Eléonor Sana. "Le premier run de ce matin était plus court et pas trop technique. Mais nous avons fait un run prudent, ne prenant aucun risque. Cet après-midi, le parcours était par contre franchement plus compliqué, plus long, et j'ai eu beaucoup de mal".

Eléonor et Chloé Sana rentreront en Belgique avec la médaille de bronze obtenue en descente. "Nous sommes venues aux Jeux avec l'ambition de ramener une médaille, nous avons atteint notre objectif", a résumé Chloé Sana. "Ces Jeux Paralympiques resteront vraiment dans mes souvenirs comme quelque chose de grandiose."

"J'avais très peur avant d'arriver aux Jeux", a confié Eléonor Sana. "On m'avait prévenu que nous aurions des caméras braquées sur nous en permanence. Mais au final, je ne les vois pas ces caméras (rires). Cela n'a donc pas eu d'impact sur moi. C'était vraiment une expérience unique."

Ce dimanche (20h heure locale, 12h en Belgique) aura lieu la cérémonie de clôture de ces Jeux Paralympiques. Le skieur Jasper Balcaen sera le porte-drapeau belge.