Les Soeurs Sana finissent sixièmes du Super Combiné

Ce mardi, Eléonor et Chloé Sana ont participé au Super Combiné (Super-G et slalom) des Jeux Paralympiques de Pyeongchang.

Quatrièmes du Super-G, les Belges ont dû se contenter de la 7ème place dans la deuxième épreuve (le slalom).

Au général de ce Super Combiné, elles terminent finalement à la 6ème position à 5 secondes du podium et 8 secondes de la lauréate, la Slovaque Henrieta Farkasova, double médaillée d'or sur le Super-G et la descente.

Moins à l’aise dans les épreuves techniques, et victimes de problème de son dans leurs micros et casques, Eléonor et Chloé Sana ne sont pas parvenues à se distinguer de manière optimale sur le slalom. " Ce n’est pas une mauvaise place. Nous sommes déjà contentes de ne pas être sorties de courses comme certaines des autres filles. On a donné le meilleur de nous-mêmes, et les concurrentes devant sont tout simplement plus fortes ", a déclaré Eléonor Sana.



Sur ses difficultés en slalom, Eléonor Sana a expliqué : " Sans vision 3D, j’ai beaucoup de mal à évaluer les distances et à venir me mettre au plus près de chaque porte. Nous avons du mal sur des trajectoires aussi courtes. Nous préférons de loin les longues courbes, comme c’est le cas en descente et en Super-G ".



Un problème de son de micro a également perturbé les deux athlètes cet après-midi. " Nous avions bien réglé les micros au départ mais en course il y a eu un problème et j’ai dû crier très fort pour qu’elle m’entende ", a conclu Chloé Sana.