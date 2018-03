Les deux Corée ne défileront pas ensemble lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques

Les délégations de la Corée du Nord et de la Corée du Sud défileront séparément lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Pyeongchang 2018, a annoncé jeudi le Comité international paralympique (IPC).

Lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, le mois passé, les deux délégations avaient défilé ensemble, sous un drapeau commun blanc ornée de l'effigie bleu pâle de la péninsule coréenne, lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Une équipe unifiée avait pris part au tournoi féminin de hockey sur glace.

L'IPC avait offert aux deux pays la possibilité de défiler ensemble, dans les mêmes conditions, aux Jeux Paralympiques. "Cependant, malgré une journée de discussions amicales et positives entre les deux comités nationaux, les deux parties ont décidé de ne pas défiler selon les mêmes conditions que durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques", a regretté l'IPC.

"Même si nous sommes déçus, nous respectons la décision des deux comités nationaux qui estiment que défiler séparément est mieux pour les deux parties", a commenté Andrew Parsons, président de l'IPC.

"Le Comité olympique international a fait de grands progrès en ouvrant le dialogue entre les deux nations avant les Jeux Olympiques du mois passé, et je pense que la participation de la Corée du Nord est un grand pas en avant pour le mouvement paralympique. Le fait que le comité national fera ses débuts aux Jeux d'hiver en Corée du Sud est très important, je pense. Lors des discussions du jour, il était clair que le comité nord-coréen respecte et apprécie la vision et la mission de l'IPC. Il s'est engagé à travailler avec l'IPC pour améliorer les vies des personnes souffrant d'un handicap en Corée du Nord", a expliqué Parsons.

Selon le président de l'IPC, les deux comités nationaux "se sont engagés à travailler plus étroitement ensemble à l'avenir".

Les Jeux Paralympiques s'ouvrent vendredi. Ils s'achèveront le 18 mars.