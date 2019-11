Les Belges reviennent avec quatre médailles de Dubaï

Deux Belges étaient en action vendredi lors de l'ultime journée des Mondiaux de para-athlétique à Dubaï, dans les Emirats Arabes Unis. David Delespesse (prothèse de jambe T62) a amélioré son record personnel sur 800 mètres (1:04.44) mais a néanmoins terminé huitième sur huit participants. L'Allemand Johannes Floors a remporté l'épreuve en établissant un nouveau record mondial (45.78). Basile Meunier (T38-parésie cérébrale/atteinte légère d'un bras et de la jambe associée) a terminé seizième et dernier du 1.500 mètres en 4:50.14, son meilleur temps cette saison.

La délégation belge revient des Emirats arabes unis avec quatre médailles. Peter Genyn (T51-atteinte totale des membres et du tronc) a confirmé son titre sur 200 mètres et conquis l'argent sur 100 mètres. Gitte Haenenen (prothèse de jambe T63) a terminé deuxième au saut en longueur et troisième sur 100 mètres.

Au tableau des médailles, la Belgique figure en 31ème position. Il y a deux ans à Londres, les Belges de Londres avaient décroché deux médailles grâce à Genyn, lauréat sur 100 et 200 m.