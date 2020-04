Les athlètes paralympiques veulent inspirer les Belges

Les athlètes paralympiques partagent leur courage et leur fighting-spirit avec les Belges, face au coronavirus. Le Paralympic Team Belgium a partagé une vidéo inspirante, visant à encourager la société belge dans les moments difficiles qu'elle traverse. "Sources d’inspiration de par leurs parcours et leurs performances sportives, les athlètes paralympiques le sont d’autant plus dans cette période de crise", précise le Comité paralympique belge.

"Nous avions prévu une importante campagne de communication destinée à mobiliser la société belge pour supporter Paralympic Team Belgium aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020" explique Anne d’Ieteren, Présidente du Belgian Paralympic Committee. "Le report des Jeux nous a conduit à la postposer… Nous avons néanmoins eu très vite l’envie d’envoyer tout de même un message dans ces temps de crises."

Les défis, on connait.

On les a tous relevés, l'un après l'autre. Et on en est sortis plus forts. Celui que nous connaissons aujourd'hui...

Nous allons le relever, tous ensemble.

Inspirer la société grâce aux performances d'athlètes hors normes : la mission semble réussie avec un message simple mais efficace...