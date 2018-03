Le tandem féminin Hoet-Monsieur offre à la Belgique sa cinquième médaille aux Mondiaux sur piste

Le duo féminin constitué de Griet Hoet, malvoyante, et de sa guide Anneleen Monsieur, a décroché la médaille de bronze du 1km contre-la-montre lors de la 3e journée des championnats du monde de paracyclisme sur piste à Rio de Janeiro, samedi au Brésil. C'est la 5e médaille pour le Team Belgium, la deuxième pour Hoet-Monsieur après une médaille d'argent vendredi lors du 3km poursuite individuelle.

"Nous sommes super heureuses. Notre objectif était de descendre en dessous de 1:10. Nous faisons encore mieux, c'est super" s'exclamait Griet Hoet après une course ponctuée en 1:08.314, nouveau record de Belgique. Le titre est revenu aux Anglaises Sophie Thornhill et Jessica Scott grâce à un record du monde en 1:05.079. Les Australiennes Jessica Gallagher et Madison Janssen ont pris la 2e place (1:07.708).

Les Belges terminèrent donc troisièmes. Il s'agit de leur troisième médaille en Championnats du monde, la première sur cette discipline.

Le Team Belgium totalise désormais cinq médailles durant ces Mondiaux. Vendredi, Diederick Schelfhout et Kris Bosmans ont remporté les médailles d'argent et du bronze du 1km contre-la-montre (classe C3). Jeudi, Diederick Schelfhout avait déjà terminé 2e du 3km poursuite individuelle.

Dimanche, le duo Hoet-Monsieur disputera encore le sprint.