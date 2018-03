Le programme d'Eléonor Sana et Jasper Balcaen aux Jeux Paralympiques

Programme de la 12e édition des Jeux paralympiques d'hiver, du 9 au 18 mars à Pyeongchang en Corée du Sud:

. Vendredi 9 mars:

Cérémonie d'ouverture: ELEONOR SANA sera porte-drapeau de la délégation belge

. Samedi 10 mars:

Para ski alpin (descente messieurs et dames ELEONOR SANA (catégorie B2 malvoyante à 1h30 HB), para biathlon (7,5 km messieurs et 6 km dames)

. Dimanche 11 mars:

Para ski alpin (super G messieurs et dames ELEONOR SANA catégorie B2 malvoyante 1h10 HB), para ski de fond (15 km messieurs et 12 km dames)

. Lundi 12 mars:

Para snowboard (cross messieurs et dames), para ski de fond (20 km libre messieurs et 15 km libre dames)

. Mardi 13 mars:

Para ski alpin (super combiné messieurs JASPER BALCAEN Super G TBD, Slalom TBD et dames ELEONOR SANA catégorie B2 malvoyante Super G à 1h30HB, Slalom à 7h00HB), para biathlon (12,5 km messieurs et 10 km dames)

. Mercredi 14 mars:

Para ski alpin (slalom messieurs JASPER BALCAEN catégorie debout 1re manche TBD, 1e manche TBD), para ski de fond (sprint classique messieurs et dames)

. Jeudi 15 mars:

para ski alpin (slalom dames ELEONOR SANA catégorie B2 malvoyante 1re manche: 1h30HB, 2e manche: 4h30HB)

. Vendredi 16 mars:

Para snowboard (banked slalom messieurs et dames), para biathlon (15 km messieurs et 12,5 km dames)

. Samedi 17 mars:

Para ski alpin (slalom géant messieurs JASPER BALCAEN catégorie debout 1re manche TBD, 1e manche TBD), para ski de fond (10 km messieurs et 7,5 km dames, 7,5 km messieurs et 5 km dames), para curling (match pour la 3e place et finale), para hockey sur glace (match pour la 3e place)

. Dimanche 18 mars:

Para ski alpin (slalom géant dames ELEONOR SANA catégorie B2 malvoyante 1re manche 1h30 HB, 2e manche 4h30HB), para ski de fond (relais 4 x 2,5 km mixte et 4 x 2,5 km open), para hockey sur glace (finale), cérémonie de clôture