L'équipe belge de goalball en demi-finale des Mondiaux

L'équipe belge de goalball s'est très facilement qualifiée pour les demi-finales du championnat du monde de la spécialité. Notre sélection, médaillée de bronze à l'Euro 2017, a survolé son quart de finale face à l'Iran (8-1).



Ce vendredi, la Belgique, 9e mondiale, affrontera l'Allemagne, 4e nation mondiale, pour une place en finale. Les hommes de Johan De Rick pourraient décrocher une médaille histoire et synonyme de ticket pour les Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.



Le tournoi des Belges est tout simplement parfait pour l'instant. En phase de groupe, nos compatriotes ont tout à tour battu la Chine, la Lituanie, les 3e et 2e au ranking planétaire, la Turquie, la Suède, l'Algérie, l'Australie et l'Argentine. Seul le Brésil, N.1 mondial, présente un aussi joli bilan.



"Jusqu’ici nous faisons un sans faute. L’équipe a emmagasiné de la confiance et reste très calme, mentalement aussi. Cela s’annonce passionnant demain, mais nous avons vraiment notre chance", a commenté Johan De Rick.