Jeux Paralympiques : onze nouveaux athlètes sélectionnés pour la Belgique

Onze athlètes supplémentaires, provenant du tennis et du para-cyclisme, ont été officiellement sélectionnés pour les Jeux Paralympiques de Tokyo, a annoncé vendredi le Comité paralympique belge.

Deux des nouveaux sélectionnés proviennent du tennis en fauteuil. Il s'agit de Joachim Gérard et Jef Vandorpe. "Tous les deux qualifiés sur la base de leur classement mondial, ils participeront au tournoi paralympique en simple et en double", précise le Comité paralympique belge.

En ce qui concerne le para-cyclisme, Griet Hoet (malvoyante) et Anneleen Monsieur (pilote) ont été sélectionnées pour les épreuves en tandem (B/piste et route). Les sélections de Laurence Vande Vyver (H3/route), Jean-François Deberg (H3/route), Maxime Hordies (H1/route) et Jonas Van de Steene (H4/route) ont été officialisées en handbike. Diederick Schelfhout (C3/piste et route) et Ewoud Vromant (C2/piste et route) sont repris en cyclisme et Tim Celen (T2/route) en tricycle (T2).

►►► À lire aussi : La Paralympic Team Belgium lance sa campagne pour Tokyo 2021

►►► À lire aussi : Le reportage sur " Piotr Van Montagu, l’archer sans bras " reçoit la plus haute distinction internationale

►►► À lire aussi : Yip Pin Xiu, championne paralympique : “Avoir un handicap ne doit pas vous disqualifier de la vie”

Ces onze athlètes s'ajoutent à Laurens Devos (TT9) et Florian Van Acker (TT11) en tennis de table et Francis Rombouts en boccia (BC2), déjà qualifiés pour les Jeux, tout comme les équipes de goalball messieurs (6 athlètes) et de para-dressage (4 athlètes), dont les compositions seront annoncées "courant du mois de juillet".

De nouvelles sélections sont attendues lundi 28 juin ou vendredi 2 juillet.