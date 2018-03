Une septième médaille d'or paralympique pour Marie Bochet. La Française poursuit son impressionnante moisson. Après les Jeux de Sotchi, elle rafle également tout sur la piste de Pyeongchang. Une récompense, une consécration de plus pour la jeune femme de 24 ans née avec un handicap au bras gauche. Le ski, elle a ça dans le sang, elle en pratique depuis ses 5 ans.

"Mes parents jouent un rôle très important dans ma vie, dans mon handicap et dans ma carrière. Ils m'ont toujours considéré comme un enfant normal, comme mes frères et soeurs", raconte la Française de 24 ans.

Des entraînements, encore et encore, des heures sur les skis pour pouvoir rêver de médailles. "Mon handicap est compliqué dans le sens où il faut beaucoup d'équilibre pour le ski. Pour certaines personnes, c'est encore plus difficile. Pour moi, c'était juste une adaptation", poursuit-elle.

La volonté et le travail payent. Marie est loin d'être une inconnue : 4 médailles à Sotchi, 3 à Pyeongchang, 15 titres mondiaux... un palmarès colossal. Elle participe aux Jeux Paralympiques depuis ses 16 ans : "Dans le sport paralympique, j'ai découvert une famille et des amis qui ont besoin de rêver, comme moi. Et ça je ne m'y attendais pas."

Marie a apporté une treizième médaille à la France dans ces Jeux, mieux qu'à Sotchi. Et vu son jeune âge, elle pourrait encore en apporter beaucoup.