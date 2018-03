Interdit de sport, pas certain de remarcher, Gurimu Narita est devenu champion paralympique

Les médecins lui prédisaient un avenir sans sport après son accident. Le voilà champion paralympique de snowboard cross. Il y a 4 ans, Gurimu Narita imaginait pourtant faire une croix sur sa carrière sportive suite à une paralysie à la jambe gauche.



"Je visais les Jeux Olympiques de Sotchi en ski halfpipe. J'ai donc participé aux championnats du monde juniors pour me qualifier pour ces JO. J'ai terminé premier. Mais deux semaines plus tard, je me suis gravement blessé au genoux", raconte Gurimu Narita.



Gurimu, un athlète très complet. Il pratiquait également le trampoline à haut niveau. Discipline qui va briser ses ambitions. Là aussi il rêvait de Jeux Olympiques, mais une grave blessure à l'entraînement en a décidé autrement.



"Les médecins me donnaient 20% de chances de remarcher. Ils me disaient 'ne faites rien, pas questions de sport'", se rappelle Narita.



Mais son père l'a persuadé, il fallait continuer, un mois plus tard le Japonais est de retour sur la neige. "J'étais très triste. J'ai débuté le sport quand j'étais tout petit et je ne voulais pas arrêter. Donc je me suis battu, j'ai continué pas à pas et à présent je peux à nouveau pratiquer le snowboard, le ski et même le wakeboard, je suis vraiment heureux", sourit le Japonais.

Sa motivation : inspirer les autres sportifs, les pousser à ne jamais abdiquer. À présent Gurimu voit déjà plus loin. Les Jeux paralympiques d'été en 2020, chez lui à Tokyo.