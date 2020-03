Handisport : une plateforme pour continuer à bouger pendant la pause

Parantee-Psylos, la fédération flamande de G-sport (handisport), a lancé vendredi une plateforme (Ook thuis non-stop voor G-sport) pour inciter les sportifs avec un handicap à continuer à faire de l'exercice pendant la crise liée à la pandémie de coronavirus.

"Nous devons malheureusement faire avec une nouvelle réalité à cause de laquelle il est plus difficile de faire du sport et de bouger, maison peut aussi faire du G-sport à la maison", déclare Ewoud Vromant, champion du monde de para cyclisme, dans une video publiée sur Facebook. "Je fais du home trainer et je roule parfois dehors, en tenant toujours compte des consignes de sécurité. Je veux lancer un appel pour motiver tout le monde à bouger. Continuez à bouger, prenez soin de vous et des autres".

Parantee-Psylos espère mettre les gens en contact via sa plateforme.