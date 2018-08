"Faites du sport, même quand la vie ne vous a pas fait de cadeau"

Le Mouvement Paralympique fête, ces jours-ci, ses 70 ans. Il est né après la Deuxième Guerre Mondiale, en 1948, en Angleterre. Une première compétition pour sportifs moins valides a eu lieu en Angleterre, à l'initiative du Docteur Ludwig Guttmann, dans la clinique où il travaillait, comme neurochirurgien.

Le Docteur Guttmann a voulu mettre les mutilés de guerre au sport, pour pouvoir leur donner une deuxième vie, une deuxième chance. Les Jeux de Stoke Mandeville étaient nés. Cette compétition annuelle est à l'origine des Jeux Paralympiques. La Belgique a participé à la troisième édition, en 1950.

La suite, c'est Anne d'Ieteren qui la raconte. Elle est présidente du Comité Paralympique Belge, et de la Ligue Handisport Francophone...

Anne, le Mouvement Paralympique Belge est né en 1960 ?

Oui, après les Jeux Olympiques de Rome, en 1960. Les Jeux Paralympiques sont nés, ainsi que le Comité Paralympique Belge. Il y a ensuite eu d'autres dates importantes, pour le Mouvement Paralympique. Depuis Séoul, en 1988, on organise les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques dans le même lieu, dix jours après. Et depuis Pékin, il y a 10 ans, on a le même comité d'organisation pour les deux événements. Histoire d'éviter les interférences et assurer la continuité du sport de haut niveau.

Et maintenant, plus personne, dans le grand public, n'ignore qu'après les Jeux Olympiques, rien n'est terminé, et que les Jeux Paralympiques arrivent...

Absolument. Et pour Tokyo, en 2020, le lien entre les Jeux Olympiques et Paralympiques sera encore plus grand. Dans les cérémonies d'ouverture et de clôture, il y aura une véritable histoire, une transmission de la flamme d'un événement à l'autre. Tokyo veut vraiment assurer la continuité entre les deux rendez-vous, ce qui sera une première.

Où en est le mouvement paralympique en Belgique ?

On a des champions, des gens extraordinaires, c'est clair. Les Jeux de Londres ont été un moment important. Les médias nous ont plus suivi, à partir de ce moment-là, et ils nous suivent encore. Nous sommes allés sur place pour avoir quelques médailles, et on en a eu sept. Et à Rio, on en a gagné onze. Dans notre petit pays de 11 millions d'habitants, nous avons de grands champions. Onze médailles, c'est fabuleux.

C'est bien de parler du sport paralympique lors des Jeux Paralympiques, mais c'est bien aussi d'en parler un petit peu plus souvent...

Oui, ça c'est clair. On a des tas de projets au niveau paralympique, au niveau national, et au niveau de la Ligue Handisport Francophone. Par exemple, on va lancer le 16 septembre (le jour de la "journée sans voiture") une nouvelle marque, "Paralympic Team Belgium", avec un nouveau logo. Nous voulons justement intégrer totalement, de la base au sommet, toutes les personnes en situation de handicap, qui peuvent faire du sport.

Est-ce vraiment important, pour quelqu'un qui est handicapé, de faire du sport ? Est-ce important pour son corps, pour sa vie, pour son moral ?

Je pense que c'est essentiel pour tout le monde. Et les personnes en situation de handicap peuvent se prouver qu'ils peuvent utiliser leur corps, après l'avoir reconnu, d'une autre manière. Ils peuvent exceller dans tout ce qu'il font, comme un athlète olympique. Tout sportif, toute personne en situation de handicap peut faire du sport, et doit faire du sport, pour sa santé, et surtout pour son moral.

Cela apporte quoi, concrètement, à quelqu'un qui vient d'être victime d'un accident de la vie ? Il y a bien sûr des handicapés de naissance, mais il y a aussi des gens qui, du jour au lendemain, voient leur vie bouleversée. Pour ces personnes-là, cela doit être très compliqué de décider de faire du sport ?

Nous sommes là pour les aider à prendre cette décision. La Ligue Handisport Francophone développe des projets, avec Cap 48, dans trois centres de réadaptation. ll s'agit, dès le début, d'avoir quelqu'un qui s'occupe des personnes en situation de handicap, à cause d'un accident ou d'une maladie. On peut les aider à se préparer à faire du sport par la suite, dans leur vie de tous les jours, à se valoriser à leurs propres yeux, et à accepter leur corps comme il est devenu. On a pu mener ce projet dans trois centres de rééducation, avec des personnes mises en place pour cela. Et en septembre, nous commençons un nouveau projet, avec l'UCL, spécifiquement pour les enfants. Vous voulons permettre à des enfants de commencer à faire du sport. Souvent, la matériel est fait pour des adultes et pas pour des enfants. Maintenant, tout est fait pour que dans toutes les couches de la société, des personnes touchées par le handicap puissent commencer à faire du sport, y prendre goût, et se valoriser à leurs propres yeux.

Quand on fait du sport, on va mieux, c'est vrai ?

Absolument. Et moi je peux vous en parler, parce que je suis une ancienne athlète, et j'ai été victime d'un grave accident. Le sport permet de voir la vie d'une manière différente, d'être beaucoup plus positif, d'avoir un objectif tous les jours, et de tenter de l'atteindre. Je pense que l'on se sent mieux si on fait du sport. Chacun à son niveau, bien sûr. Il n'est pas nécessaire d'être un sportif de haut niveau. Tout le monde ne va pas aux Jeux Olympiques, et bien tout le monde n'ira pas aux Jeux Paralympiques. Mais tout le monde peut faire du sport. Le sport a vraiment une valeur extraordinaire.

Même quand on ne faisait pas de sport avant un éventuel accident ?

Oui, on peut faire du sport, ou commencer à faire du sport,à n'importe quel âge. Le tout est de choisir le sport que l'on a envie de faire, et le rythme auquel on a envie de le faire, tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, etc. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Le sport peut vous permettre de garder la santé. Et je suis persuadée que si tous les Belges en général faisaient plus de sport, on ferait peut-être des économies.

Le Comité Paralympique est là pour aider tout le monde, et pas seulement ceux qui voudraient aller aux Jeux. Vous êtes là aussi pour les anonymes, les amateurs ? Pour les aider à vivre cette deuxième partie de leur vie, qui est très différente de la première, s'ils viennent d'avoir un gros problème ?

Tout à fait. Le Comité Paralympique Belge s'occupe des Jeux Paralympiques, mais il y a les deux ligues, Parantee-Psylos du côté néerlandophone, et la Ligue Handisport du côté francophone. Et ces deux ligues s'occupent de la base au sommet. Il n'y a qu'une partie de la base qui seront les élus de demain, ceux qui feront du sport au plus haut niveau. Il est important que la base du handisport soit la plus importante possible, pour montrer que le sport peut redonner un sens à la vie.

Vous dites que ça ferait du bien à toutes les personnes moins valides de faire du sport. C'est très bien, mais ces personnes ont-elles facilement accès au sport ? Les stades sont-ils équipés pour les handicapés ?

Pour l'instant, nous avons beaucoup de conventions avec les fédérations sportives, de tous les sports. Donc on intègre déjà beaucoup de sportifs en situation de handicap dans les clubs des valides. Parfois, tout se passe bien, parfois, c'est moins bien. Parce que l'accessibilité en Belgique n'est pas encore au top. Il y a de gros progrès, mais je pense qu'il faudra encore regarder ça de plus près. Les autorités devraient déjà imposer cela dans tous les nouveaux stades. On a fait de gros progrès, ces dernières années, mais il y a encore du chemin à faire. Et puis, il y a le matériel, qu'il faut acquérir. Il faudrait plus d'argent, plus de sponsors. Mais bon, on progresse aussi, on y arrive. On a des conventions avec l'Adeps, pour le côté francophone, pour pouvoir trouver du matériel et le stocker. Si on met en place des projets, pour les jeunes notamment, il est clair que l'on doit avoir du matériel adapté à eux. Du matériel, on en cherche toujours. On va organiser un gala, en octobre, pour pouvoir financer tous ces nouveaux projets. On avance. Lentement, mais sûrement...

Avance-t-on aussi dans la perception qu'ont les gens des handicapés, et notamment des sportifs handicapés ?

Il y a de très gros progrès au niveau des jeunes. Que ceux avec qui ils pratiquent du sport soient handicapés ou pas, ils ne le voient pas, ce sont des copains comme les autres, ils sont tout à fait ouverts. En revanche, quand les parents voient leurs enfants jouer avec des camarades en situation de handicap, ils ont des a priori, c'est clair. Ils ont peur que leurs enfants soient effrayés. Les enfants veulent partager, et les parents veulent protéger.

Ecoutez l'interview complète d'Anne d'Ieteren...