Eléonor Sana : "Une 4ème place aux Jeux, ça reste très bien"

Après leur superbe médaille de bronze lors de la descente des Jeux Paralympiques de Pyeongchang samedi, les sœurs Eléonor et Chloé Sana ont signé une belle quatrième place lors du Super-G, catégorie personnes malvoyantes, ce dimanche. Une performance qui les satisfait pleinement même si elles ne cachent pas qu'elles visaient une nouvelle médaille.

"On a fait un très bon échauffement donc on s'attendait à un meilleur temps mais on a donné ce qu'on avait à donner. Vu l'écart qu'on a par rapport à la troisième, notre place est légitime, analyse avec lucidité Eléonor. On aurait pas pu faire mieux. On est quand même très contentes. Une quatrième place aux Jeux, ça reste très bien."

"L'objectif était atteint depuis hier (avec la médaille de bronze en descente, ndlr) mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé en faire une deuxième, avoue Chloé. La piste n'était pas très bonne, ça tapait beaucoup. C'était compliqué mais on a donné tout ce qu'on pouvait. Et puis, ce n'est pas terminé, on ne sait jamais."

En effet, il reste trois disciplines à disputer pour les sœurs Sana qui s'aligneront encore sur le combiné (Super-G + slalom), le slalom et le slalom géant.

"On arrive dans les disciplines qu'on aime pas trop donc on ne s'attend pas à des prouesses. On va évidemment se préparer comme on peut et donner le meilleur de ce qu'on a. On verra bien ce que ça donne" conclut Eléonor.