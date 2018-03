Eleonor et Chloé Sana se classent 6es du slalom géant à Pyeongchang

Eléonor Sana, guidée par sa sœur Chloé, a pris la sixième place du Slalom Géant des Jeux paralympiques de Pyeongchang, catégorie personnes malvoyantes, ce mercredi en Corée du Sud. Les deux frangines avait terminé à la septième place de la première manche, elles ont grimpé un échelon après la seconde.



> Regardez la deuxième manche des soeurs Sana à 10'15 dans la vidéo



Le titre est revenu à Herienta Farkosavoa accompagnée de Natalia Subrtova. Le duo slovaque a dominé les deux manches. La Britannique Menna Fitzpatrick (avec Jennifer Kehoe) et l'Australienne Melissa Perrine (avec Christian Geiger) complètent le podium.



Les soeurs Sana ont bouclé la première manche en 1:18.02, le 7e temps des engagées. "C'était compliqué pour moi" a commenté Eleonor. "Chloé a vraiment bien skié. Elle est partie comme une flèche et j'ai eu un peu de mal à la suivre. Elle a vraiment fait une belle course alors que moi j'ai failli me planter deux fois. Cela s'est vu au niveau du chrono. On était à 8 secondes de la première".



Elles ont corrigé le tir en deuxième manche sur la piste du Jeongseon Alpine Centre. "On n'était plus qu'à deux secondes (du meilleur temps). Il y a eu une bonne progression. Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de géant. Le tracé n'était pas le même non plus. Il était plus rectiligne en deuxième manche. Et c'est plus facile quand ça va droit."



Eleonor et Chloé ont décroché une médaille de bronze historique en descente. Elles ont aussi terminé 4e du Super G et 6e du Super Combiné. Elles s'aligneront encore en slalom dimanche. "On ne va pas se prendre la tête. On va donner tout ce que l'on peut et on verra", a déclaré Chloé Sana.