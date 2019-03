Deux nouvelles médailles belges aux Mondiaux de para-cyclisme

Le tandem féminin composé de Griet Hoet et de Anneleen Monsieur s’est qualifié pour la finale de la poursuite individuelle (3km) pour déficientes visuelles vendredi lors des championnat du monde de para-cyclisme qui se déroulent à Apeldoorn aux Pays-Bas. Médaille assurée donc pour nos deux compatriotes, reste à savoir de quelle couleur, au terme de la finale pour l’or, en fin d’après-midi face aux Néo-Zélandaises Emma Foy (recordwoman du monde) et Hannah Van Kampen.

Diederick Schelfhout (dysfonctionnements musculaires et nerveux) et Kris Bosmans (hémiplégie) étaient en compétition début d’après-midi sur le 1km contre-la-montre, en classe C3. Kris Bosmans était le premier des deux à s’élancer. Avec un chrono de 01:10.316 il a pris la 7ème place. Diederick Schelfhout a ensuite pris le départ. Avec un temps de 01:09.698, il s’est emparé de la troisième place et décroche une nouvelle médaille de bronze, après celle conquise hier lors de la poursuite individuelle.



Ewoud Vromant (amputation fémorale) disputait lui aussi un peu plus tôt le 1km contre-la-montre mais en classe C2. Il a terminé à la 10ème place d’une épreuve qu’il considère lui-même comme n’étant pas sa spécialité.