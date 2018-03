Coup de projecteur sur Oksana Masters, une athlète au parcours hors du commun

Oksana Masters, Américaine d’origine ukrainienne, est née avec de graves malformations liées à la catastrophe Tchernobyl. Amputée des 2 jambes, la skieuse de 28 ans a décroché à Pyeongchang sa 5ème médaille aux jeux paralympiques.

Elle a décroché le titre qui manquait à son palmarès : L’or aux jeux paralympiques. Consécration pour Oksana Masters. Une américaine de 28 ans qui a vu le jour en Ukraine, 3 ans après la catastrophe de Tchernobyl.

"Je suis née en Ukraine et j’ai été adoptée à l’âge de 7 ans et demi. Je suis née avec plusieurs malformations congénitales. Quand j’ai été accueillie par ma mère aux Etats-unis, je me suis fait amputée des deux jambes pour avoir une meilleure qualité de vie. J’ai toujours été une enfant très active, une personne super compétitive", explique-t-elle.

Et très vite, le sport s’invite dans sa nouvelle vie. Oksana Masters touche à tout et décroche même le bronze en aviron aux jeux paralympiques de Londres en 2012.

"J’ai eu l’occasion de commencer l’aviron à l’âge de 13 ans. J’ai adoré ce sport parce que je suis compétitrice et j’essaie d’être meilleur que les autres. Et en 2013, j’ai eu l’opportunité d’essayer le ski cross country et je suis tombée sous le charme de ce sport", souligne-t-elle.

En 2014, elle découvre les jeux paralympiques d’hiver à Sotchi. Oksana y gagne 2 médailles en ski de fond. C’est une sportive polyvalente qui frôle aussi le podium en cyclisme aux Jeux d'été à Rio.

L’Américaine brille sur tous les terrains. Destin hors du commun ! Oksana Masters a remporté 2 médailles à Pyeongchang et ce n'est peut être pas fini.