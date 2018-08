Bosmans champion du monde de C3 aux Mondiaux paracyclisme, Clincke en bronze en C4

Kris Bosmans est devenu champion du monde dans la course en ligne en catégorie C3 (vélo) aux Mondiaux de paracyclisme sur route dimanche à Maniago en Italie. En C4 (vélo), Louis Clincke a pris la médaille de bronze.

Kris Bosmans, 38 ans, est vice-champion paralympique aux Jeux de Rio de 2016. Il a devancé l'Italien Fabio Anobile. Diederick Schelfout a pris la 13e place à 19 secondes. "C'est incroyable, je suis champion du monde pour la deuxième fois", a confié Bosmans, cité par le comité paralymique belge dans un communiqué. "Le Russe a tenté de s'échapper dans le dernier kilomètre, mais Diederick a réussi à le tenir. A 500m de l'arrivée, Anobile a pris les devants, avec moi dans sa roue. Il a craqué et j'ai pris la tête".

Pour ses débuts aux championnats du monde, Louis Clincke a pris la 3e place d'une course remportée par l'Italien Michele Pittacolo. Patrick Muylaert a pris la 17e place. Cinq ans après une lourde revalidation, Clincke participait cette année à ces premiers Mondiaux. Tiré par son coéquiper Patrick Muylaert jusqu'au dernier kilomètre, Clincke s'est ensuite placé parfaitement pour le sprint final où il décroche le bronze.

"J'étais très nerveux. J'ai senti lors du dernier kilomètre qu'il me restait du jus." Victime d'un accident de la route grave il y a quelques années, Louis Clincke a trouvé dans le paracyclisme une véritable passion. "Tu veux reprendre ta vie en main après ton traumatisme, prouver que tu peux encore faire quelque chose. Ici nous respectons les uns les autres entre concurrents, et faisons ce que nous aimons", disait-il, les larmes aux yeux, après sa course.

Samedi, Jean-François Deberg s'était imposé lors de la course en ligne en classe H3 (handbike). La Belgique n'était plus montée sur les podiums des Mondiaux depuis 2011, date des dernières médailles des Belges. Cette année-là, à Roksilde au Dannemark, Wim Decleir avait pris l'argent lors de la course en ligne en handbike, et Kris Bosmans avait été champion du monde (vélo).