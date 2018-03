Anne d'Ieteren espère que la médaille des soeurs Sana aux Jeux Paralympiques va susciter des vocations

Les soeurs Eleonor et Chloé Sana ont ébloui ce week-end aux Jeux Paralympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Quatrièmes du Super-G, elles ont décroché la médaille de bronze en descente.

"Il n'y a pas de mots suffisamment forts pour exprimer ce que représente ce week-end marqué par la médaille de bronze obtenue par la Belgique. Cette médaille est historique pour notre pays", a souligné Anne d’Ieteren, la présidente du Belgian Paralympic Committee.

Et d'ajouter : "Cette médaille obtenue par une femme rencontre ce que nous voulions créer au niveau du mouvement paralympique en Belgique, à savoir renforcer le sport féminin et aussi renforcer notre participation pour les visuels. A part le goalball, on a peu d'athlètes aujourd'hui dans les visuels. Après les soeurs Sana, j'espère qu'il y aura d'autres vocations qui vont naître après cet événement extraordinaire."

Les Jeux sont déjà réussis et pourtant ils ne font que commencer. Pour la suite des événements, Anne d'Ieteren attend "des moments formidables, des moments fabuleux et wait and see...".