Alex Zanardi sur le report des Jeux Paralympiques : "J'en ai les jambes coupées"

Le quadruple médaillé d'or paralympique italien Alex Zanardi a réagi avec un trait d'humour noir à l'annonce du report à l'année prochaine des Jeux Paralympiques de Tokyo qui devaient se dérouler du 25 août au 6 septembre. "Permettez-moi une blague: Ça m'a coupé les jambes", a-t-il déclaré sur Radio 24 en Italie en évoquant sa réaction après avoir appris la nouvelle.

Zanardi, ancien pilote de Formule 1, a perdu ses deux jambes dans un accident dans une course du championnat CART 2001. Il a repris la course automobile un an plus tard et a commencé le paracyclisme en 2007.

Il a remporté au total quatre médailles d'or et deux d'argent lors des Jeux paralympiques de 2012 et de 2016.

"L'année prochaine, ce sera encore plus compliqué car j'aurai presque 54 ans, mais ne croyez pas que je n'y pense pas déjà", a-t-il déclaré. "J'étais déjà qualifié et maintenant tout doit être discuté de nouveau, mais qui s'en soucie. Avec le report (des Jeux Paralympiques], cela signifie que nous aurons plus de temps pour nous amuser".

Il a ajouté qu'il n'avait pas beaucoup couru récemment d'épreuves automobiles car son équipe BMW savait qu'il se préparait pour les Jeux. "Je vais appeler (BMW à) Munich demain et leur demander s'ils ont besoin d'un pilote", a-t-il conclu.