Alex Zanardi dans un état stable mais toujours grave

Alex Zanardi, ancien pilote italien de Formule 1 et quadruple champion paralympique, blessé vendredi dans un accident de la route, se trouve dans un état stable mais toujours grave, selon le bulletin de dimanche de l'hôpital où il est soigné.

Zanardi, 53 ans, a passé une deuxième nuit à l'hôpital dans des "conditions de stabilité cardio-respiratoire et métabolique", a indiqué dimanche l'hôpital Santa Maria alle Scotte, de Sienne.

Placé en coma artificiel, Zanardi se trouve toujours sous sédatif, intubé et ventilé mécaniquement. "La situation neurologique reste grave", a précisé l'hôpital. Le pronostic reste "réservé" car "les conditions actuelles de stabilité générale ne permettent toujours pas d'exclure la possibilité d'événements défavorables", conclut la direction de l'hôpital.

Zanardi a subi de graves blessures à la tête après avoir été percuté par un camion venant en sens inverse durant un relais avec son handbike (vélo à main) entre Pienza et San Quirico, en Toscane, vendredi. Transporté en hélicoptère à l'hôpital, il a été opéré vendredi soir.

L'Italien a piloté en F1 entre 1991 et 1994 ainsi qu'en 1999, pour Jordan, Minardi, Lotus et Williams. Double vainqueur du championnat CART aux Etats-Unis (1997 et 1998), il avait été victime d'un terrible accident au Lausitzring, en septembre 2001, suite auquel il avait été amputé de ses deux jambes.

Après sa revalidation, Zanardi avait continué à rouler avec des voitures adaptées. Il s'était ensuite lancé dans le handbike, décrochant deux titres paralympiques à Londres en 2012 et deux titres à Rio de Janeiro en 2016.