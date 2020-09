Moto GP, les duels de légende - Schwantz-Rainey, la rivalité américaine

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes.

Ce douzième numéro de GP Legends est consacré à l'une des plus grandes rivalités des années 80-90, celle entre deux américains : Wayne Rainey et Kevin Schwantz.

Les frères ennemis

Sur la piste, Schwantz et Rainey étaient les frères ennemis. "Je pense que notre rivalité était réelle. Ça n’a pas été inventé. Au début, cette rivalité n’était pas vraiment amicale, mais en vieillissant...", déclarait Wayne Rainey. Didier de Radiguès s'en souvient lui aussi très bien. "J’ai été l’équipier de Kevin Schwantz chez Suzuki en 1991. Schwantz, c’était le talent à l’état pure, l'excentricité, la joie de vivre mais c’était aussi l’excès… Wayne Rainey était plus introverti, plus calme, plus sérieux, plus respectueux. C’était un travailleur".

Et leurs palmarès ?

Si on regarde les deux palmarès, avantage à Wayne Rainey qui a remporté 3 titres de champion du monde en catégorie reine. C’était en 1990,1991 et 1992. Kevin Schwantz n’a lui décroché qu’une seule couronne mondiale… c’était en 1993. 1993, l’année où tout a basculé.

A découvrir jeudi prochain : Rainey-Schwantz - 1993, année noire