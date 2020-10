Moto GP, les duels de légende - Schwantz, Rainey : l'année noire

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes.

Ce treizième numéro de GP Legends est consacré à l'une des plus grandes rivalités des années 80-90, celle entre deux américains : Wayne Rainey et Kevin Schwantz. En 1993, les deux Américains sont en lutte pour le titre. Mais le combat n'ira pas jusqu'à son terme. Cette année-là, le Grand-Prix de Misano "C’est difficile de parler de cette journée parce que ma vie a énormément changé après ce qui s’est passé", soulignait Wayne Rainey.