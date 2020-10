Moto GP, les duels de légende - Quand Marquez a failli perdre la vue

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des moments historiques du monde de la Moto.

Ce seizième numéro de GP Legends est consacré aux premiers pas de Marquez Marquez en Moto 2. Une année marquée par un crash qui aurait pu s'avérer être un véritable drame.

Nous sommes en 2011. Après 3 saisons passés en 125cc, Marquez découvre le Moto 2. Et bien qu’il soit rookie et que ce n’était pas vraiment une priorité, l'Espagnol se retrouve déjà en lutte pour le titre...

Des problèmes de vision...

Marquez impressionne. Il a de l’audace, il est facile dans son pilotage. Mais en 2011, le titre va finalement lui échapper… C’est même sa carrière qui aurait pu basculer. "En Malaisie, je n’ai pas eu de chance. On est 4 à être entrés au même moment dans un virage et on a chuté. Ce n’était pas la chute la plus douloureuse de ma carrière mais c’était la pire blessure. Pendant 5 mois je voyais double. Et je n’étais pas sûr de pouvoir remonter sur une moto. Ça a clairement été le moment le plus critique de ma carrière".

Résultat, Marquez rate le titre et termine finalement vice-champion du monde à 23 points de Stefan Bradl… Marquez a tout de même remporté 7 des 15 Grand-Prix qu'il a disputés. Mais il fera encore mieux la saison suivante…