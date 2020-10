Moto GP, les duels de légende - Les débuts de Marc Marquez en 125cc

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des moments historiques du monde de la Moto.

Ce quatorzième numéro de GP Legends est consacré à Marc Marquez. Lui qui a déjà tout gagné. Mais est-ce que vous souvenez de ses débuts en championnat du monde ? C'était en 2013. Le petit Marc débarquait alors en 125cc. "Quand vous êtes enfant, vous rêvez de devenir comme ces pilotes que vous voyez à la TV, de rouler en championnat du monde et d’être avec eux. Mais vous n’imaginez jamais devenir champion du monde, être le meilleur…", déclarait Marc Marquez.

Une première victoire au Mugello

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour que Marc Marquez débloque son compteur de victoires. Dès sa première saison chez les grands, Marquez gagne au Mugello. "Cette victoire m'a permis de comprendre comment gagner", se souvenait Marquez. Mais l'Espagnol a également dû apprendre à gérer des moments plus difficiles. "Le pire moment c’était ma chute sans gravité à Aragon. On abordait la dernière partie de la saison, juste avant la tournée asiatique. À Aragon, Krummenacher m’a emmené dans sa chute au virage 1. Ce sont des choses qui arrivent mais j’ai perdu beaucoup de points dans une course où j’étais certain de pouvoir gagner". Pour Didier de Radiguès, "c'est là qu'on a compris que Marquez avait du caractère. On aura pu croire que sa saison était terminée et qu'il ne s'en relèverait pas car il n'avait aucune expérience. Mais il n'a pas abandonné. Que du contraire..."

Après 13 des 18 Grand-Prix de la saison, Marc Marquez est toujours dans la course au titre. La pression est bien présente : il fait désormais clairement partie des favoris pour le titre. Reste à savoir s’il va pouvoir gérer cette pression lors de la fin de saison…