Moto GP, les duels de légende - Jarno Saarinen, le finlandais volant

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes.

Ce neuvième numéro de GP Legends est consacré au Finlandais Jarno Saarinen, grand rival du Britannique Phil Read et de l'Italien Giacomo Agostini.

Alors c'est vrai, les livres d’histoire retiennent le nom de Giacomo Agostini. Mais quelle trace aurait-il laissé sans ses adversaires qui l’ont poussé à se surpasser ? En 1973, Agostini est au sommet de son art. Il vient de remporter un 7ème titre consécutif. Mais cette année-là, les choses vont changer. La suprématie du roi Ago va s’arrêter… D’autres, en revanche, vont se faire remarquer...

Saarinen, le "Flying Fin"

Jarno Saarinen est arrivé en catégorie reine en 1973 et il n’avait qu’une seule idée en tête : battre Giacomo Agostini. L'Italien avait directement cerné le personnage. "Dès que Jarno Saarinen est arrivé en Grand-Prix, il a prouvé qu’il était très fort et très rapide. Au-delà de ça, il était un grand technicien et comme tous les pilotes Finlandais, il était très courageux", remarquait Agostini.

Pour Didier de Radiguès, "Jarno Saarinen faisait partie de ces pilotes qui ont apporté leur style à la moto comme Kenny Roberts, Freddie Spencer et Marc Marquez, Saarinen était le premier à utiliser le déhanchement…" Rapide en piste le tout dans un style qui lui est propre, Saarinen sera rapidement surnommé le "Flying Fin", le Finlandais volant.

Aux portes du titre mondial

Dans ce championnat 1973, après avoir couru les premiers Grand-Prix de la saison, Jarno Saarinen est en tête du classement général. Jarno Saarinen était devant Read et Agostini avant le GP des Nations à Monza. Il avait de réelles chances de devenir champion du monde. Mais ce qui s’est passé ce jour-là à Monza, a tout changé…

A découvrir jeudi prochain : 1973, le drame de Monza.