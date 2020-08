Moto GP, les duels de légende - Giacomo Agostini et Phil Read, les meilleurs ennemis

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes.

Ce huitième numéro de GP Legends est consacré à la rivalité entre le Britannique Phil Read et l'Italien Giacomo Agostini.

"Monsieur parfait !"

La donne est simple. De 1966 à 1972, Giacomo Agostini a tout raflé. 7 titres de champion du monde consécutifs au guidon de sa MV Agusta. ”Le premier est difficile. Le deuxième l’est encore plus et le troisième encore davantage. C’est dur de rester au top car vous devez rester concentré et ne pas penser que vous êtes le meilleur et que tout vous reviendra facilement”, précisait Giacomo Agostini. Didier de Radiguès lui, précise. "C'était Monsieur parfait. Il faisait attention au moindre détail. Son pilotage, sa technique, son sérieux. Agostini était vrai professionnel".

Phil Read et Jarno Saarinen

Mais en 1973, c'est la fin du cavalier seul. Cette année-là, Agostini termine le championnat à la 3e place. C’est le britannique Phil Read qui remporte le titre. "Phil Read était presque l'opposé d'Agostini. Il était plus rigide même dans sa façon de piloter. Il se tenait très droit, à l'ancienne. Il n'avait pas le charisme d'Agostini".

Mais tout ne se résumait pas uniquement à ces deux hommes. Un troisième acteur allait venir se mêler à la bagarre pour le titre : le finlandais Jarno Saarinen.

A découvrir jeudi prochain : Jarno Saarinen, le finlandais volant !