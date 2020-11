Moto GP, les duels de légende : 2013, Marc Marquez entre dans la cour des grands...

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des moments historiques du monde de la Moto.

Ce 18ème numéro de GP Legends est consacré à l'arrivée de Marc Marquez en Moto GP. Tout juste titré en Moto 2, l'Espagnol débarque dans la catégorie reine. Nous sommes en 2013. Marc Marquez s'apprête à frapper un grand coup.

Un cadeau de me retrouver là (M. Marquez)

Dès les premières courses, Marc Marquez n'a pas froid aux yeux et se retrouvent à la lutte avec les meilleurs pilotes du monde. "La première course, c’était comme un cadeau. Je me battais avec Pedrosa, Rossi. C’était une surprise de pouvoir me battre avec eux. Et puis, gagner à Austin, c’était un rêve qui se réalisait", se souvient Marquez qui est devenu le jeune vainqueur en catégorie reine.

Marquez vs Lorenzo : duel pour le titre

Cette saison-là, Marquez a pu profiter des circonstances pour engranger un maximum de points. "J’ai enchaîné 4 victoires de rang pendant que Lorenzo et Pedrosa étaient blessés. Je savais que c’était mon heure. Le moment où je devais tout donner. J’ai très bien couru ces 4 courses, j’ai pris 25 points à chaque fois et j’ai creusé l’écart au championnat". Mais le déclic mental attendra Indianapolis. Les stars sont de retour. Lorenzo, Pedrosa. Marquez, lui, est toujours bien là. "Même si j’avais déjà gagné des courses, mes rivaux n’étaient pas à 100%. A Indianapolis, il était de retour en pleine forme. Avoir pu gagner était super moralement car j’ai compris que je pouvais les battre même quand ils étaient en forme", analysait Marquez. La suite, c'est un duel haletant avec Lorenzo pour savoir lequel des deux Espagnols remportera le titre lors de cette saison 2013...