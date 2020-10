Moto GP, les duels de légende : 2012, l'année du sacre pour Marc Marquez en Moto 2

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des moments historiques du monde de la Moto.

Ce 17ème numéro de GP Legends est consacré au premier titre mondial de Marc Marquez en Moto 2. Après avoir frôlé les lauriers en 2011, Marc Marquez ne voulait pas rater l'occasion une deuxième fois. Mais d'autres pilotes nourrissaient la même ambition.

Après un excellent début de saison, Marquez est en tête du championnat.

Mais il ne compte que quelques points d’avance sur son plus grand rival pour le titre.

Pol Espargaro vs Marc Marquez

"Mon principal rival en 2012 était Pol Espargaro. C’était Bradl en 2011, Pol en 2012. L’avantage c’est qu’on se connaissait tous les deux très bien. On était conscients de nos forces et faiblesses. Ca nous a offert de belles bagarres parce qu’on savait où et quand l’autre allait attaquer", confiait Marquez.

Marquez file vers le titre mais il reste imprévisible. Point commun à chacune des situations : jamais il n’abandonne. Ce qui nous offre parfois des scénarios complètement dingue comme au Japon en 2012.

Le couac japonais

Didier de Radiguès s'en souvient. "Marquez savait l’importance de cette course au Japon et l'importance de prendre un bon départ… Et puis, sur la grille, sa moto s’est arrêtée... Ce qui s'est passé ensuite appartient à l'histoire. Qui aujourd’hui est capable de réaliser un tel comeback et de gagner de cette manière ?"