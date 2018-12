La saison 2018-2019 de Formula E débute ce samedi sur le circuit d'Ad Diriyah, en Arabie Saoudite. Toutes les séances de qualification et toutes les courses seront à suivre en direct vidéo sur Auvio !

Ce samedi, la première séance de qualification de la saison sera à suivre entre 8h45 et 10h. Le départ de la course sera donné à 13h, et le nom du vainqueur sera connu aux alentours de 13h50.