Format compact, "Mode Attaque", "Fan Boost"... La Formula E, une discipline à part

La saison 2018-2019 de Formula E - dont toutes les séances de qualification et toutes les courses seront à suivre en direct vidéo sur Auvio - sera la cinquième de la discipline. Nouvelle voiture, nouveaux circuits, nouveaux pilotes... et nouvelles règles, à découvrir ce samedi sur le circuit d'Ad Diriyah, en Arabie Saoudite !

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab), Felipe Massa (Venturi) et les autres nouveaux venus vont devoir s'habituer aux particularités du Championnat du Monde de monoplaces propulsées par un moteur électrique...

Tout d'abord, il y a le format des E-Prix : le vendredi, place au shakedown, au cours duquel les pilotes font connaissance avec le circuit et procèdent aux vérifications des systèmes électroniques et à la fiabilité de la voiture, le tout à une vitesse réduite, sans la moindre recherche de performance ni de chrono.

Samedi, c'est le jour J pour les participants, qui vont passer énormément de temps en piste : après deux séances d'essais libres, place à la séance de qualification. Les pilotes sont répartis en différents groupes et ont chacun six minutes pour signer le meilleur temps possible.

Les six hommes les plus rapides (ils seront 22 au départ) peuvent remonter en piste pour le Super Pole shoot-out, et un à un, ils vont tenter de signer la pole position lors de leur seul et unique essai.

Ensuite, place au départ du E-Prix : les 22 monoplaces se retrouvent sur la grille de départ et s'élancent pour 45 minutes de course. Une fois que ces trois quarts d'heure de course sont écoulés et que le leader a franchi la ligne d'arrivée, il reste un tour à boucler pour connaître le vainqueur du E-Prix.