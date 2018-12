Da Costa remporte le premier E-Prix de la saison, d'Ambrosio 3ème, Vandoorne 17ème

Le Portugais Antonio Felix Da Costa (BMW Andretti) a remporté le premier grand eprix de la saison de Formule E, le championnat des voitures électriques, à Riyad en Arabie Saoudite. Le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah), tenant du titre, a pris la 2e place devant Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing), 3e, complète le podium.

Pour sa première course en Formule E, Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) a pris la 17e place.

La saison 2018-2019 de Formule E, la 5e de son histoire, est composée de treize courses, réparties dans douze villes sur cinq continents. La dernière manche à New York sera en effet riche de deux courses, prévues les 13 et 14 juillet 2019.

Comme en Formule 1, les dix premiers pilotes entrent dans les points, le premier empochant 25 unités, le deuxième 18 et le troisième 15. L'auteur de la pole décroche trois points supplémentaires, le pilote le plus rapide en course une unité.

Le prochain grand prix est prévu le 12 janvier à Marrakech au Maroc.