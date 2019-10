Platini n'est plus suspendu par la FIFA, le "Fifagate" demeure

Coupe du Monde au Qatar : Michel Platini placé en garde à vue - JT 19h30 - 18/06/2019 Une bombe dans le monde du football. Michel Platini a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour corruption sur l'attribution des coupes du monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. On retrouve dans cette affaire le nom de Nicolas Sarkozy et celui de l'émir du Qatar.